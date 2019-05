Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Diebe im Optikgeschäft

Wer hat etwas bemerkt?

Bad König (ots)

Bislang noch unbekannte Diebe haben am Mittwochabend (8.5.) ihr Unwesen in einem Optikgeschäft in der Bahnhofstraße getrieben. In der Tatzeit, die nach ersten Erkenntnissen zwischen 18 Uhr und 20 Uhr eingrenzt wird, betraten die Kriminellen vermutlich über den Kellereingang das Gebäude und gelangten so in die Geschäftsräume. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge, unter anderem einen Bohrhammer, Bohrschrauber und einen Staubsauger. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizei in Erbach, unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

