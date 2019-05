Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe stehlen Fahrrad aus Hausflur

Darmstadt (ots)

Ein weißes Rennrad der Marke Villiger im Wert von etwa 500 Euro geriet am Dienstagabend (07.05.) in das Visier von Dieben. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr gelangten die Täter wohlmöglich über die Hauseingangstür in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Mollerstraße. Mit dem dort abgestellten Fahrrad flüchteten die Diebe anschließend unerkannt.

Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Rennrades geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3610 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers in Darmstadt zu melden.

