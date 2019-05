Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Ungebetene Gäste im Vereinsheim

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (4.5.), 21.15 Uhr und Dienstag (7.5.) haben Kriminelle ihr Unwesen in einem Hundevereinsheim in der Erzhäuser Straße getrieben und auf der Suche nach Beute einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Am Dienstagabend, kurz nach 17 Uhr hatten Zeugen die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt. Indem die ungebetenen Gäste ein Fenster des Gebäudes aufhebelten, hatten sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob und in welchem Umfang die Einbrecher fündig wurden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe des 3.Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

