Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Nauheim/ Kr. Groß-Gerau (ots)

Ein blauer Opel Meriva der in der Nacht von Dienstag (07.05.) auf Mittwoch (08.05.) in der Bahnhofstraße vor Hausnummer 27 in Nauheim geparkt war, wurde durch einen Unfall erheblich beschädigt. Auf Grund polizeilicher Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Transporter oder auch LKW von der Ortsmitte in Richtung Bahnhof gefahren ist und beim Vorbeifahren den blauen Opel Meriva gestreift und nicht unerheblich beschädigt hat. Am Meriva entstand vermutlich Schaden von mind. 3.000.- EUR. Da sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, hofft nun die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Hinweise bitte unter 06152 / 1750 an die Polizeistation Groß-Gerau

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau

Dienstgruppenleiter

Kurz, M. PHK



Telefon: 06152-175-13

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell