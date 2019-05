Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Hals über Kopf abgehauen

Automatendiebe lassen auf der Flucht alles zurück

Bischofsheim (ots)

Ein zuvor in der Schulstraße abgesägter Zigarettenautomat wurde in der Nacht zum Mittwoch (7. - 8.5.) von zwei Dieben auf der Flucht zurückgelassen. Aufmerksame Zeugen hörten gegen Mitternacht laute Geräusche und gingen dem auf die Spur. Die ertappten Diebe flüchteten mit einem Mountainbike und zu Fuß über die Spelzengasse in Richtung Bahnhof. Zurück blieb auf einem Fahrradanhänger der mit Zigaretten und Münzgeld gefüllte Automat sowie Utensilien, die die Täter für den Diebstahl benötigt hatten.

Mit dem blauen Herrenmountainbike ist ein etwa 18 Jahre alter Mann geflohen. Der circa 1,75 Meter große Dieb hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover, eine helle Jogginghose sowie eine neongelbe Weste. Sein zu Fuß geflüchteter Komplize ist etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der Mann hatte seine rotbraunen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. In der Nacht trug er einen roten Kapuzenpullover.

Wer kann Hinweise zu der Herkunft des abgebildeten Anhängers und zu den gesuchten Dieben geben? Die Ermittler der Polizeistation Bischofsheim sind unter der Rufnummer 06144 / 96660 zu erreichen.

