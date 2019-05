Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach/ Zotzenbach: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab/ Rettungshubschrauber im Einsatz

Rimbach/Zotzenbach (ots)

Am Dienstagnachmittag (7.5.) kam ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus noch nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn der Landesstraße L3409 ab. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann kurz zuvor, gegen 15 Uhr, die Straße von Kreidach kommend in Richtung Zotzenbach, als er kurz vor einer dortigen Linkskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrer schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden. Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch unklar. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann ansprechbar. Wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum der Mann von der Fahrbahn abkam, müssen die weiteren Unfalluntersuchungen zeigen. Mit diesen ist die Polizei in Wald-Michelbach betraut (Rufnummer 06207/94050).

Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme kam es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen.

