POL-DA: Alsbach: Blauer Kastenwagen beschädigt Leitplanke auf der A 5 und fährt weiter

Ein blauer Kastenwagen ist geflüchtet, nachdem er am Dienstagmorgen (7.5.) auf der Autobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Bensheim, gegen die Leitplanke fuhr. An den Planken ist um kurz nach 8 Uhr ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Nach bisherigen Aussagen von Zeugen, sei der Mann im Anschluss an die nahegelegene Tank- und Rastanlage Alsbach gefahren, um sich seinen Schaden anzusehen. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Richtung Süden fort.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizeiautobahnstation weitere Zeugen, die den Unfallverursacher bemerkt haben und Hinweise unter der 06151 / 87560 geben können.

