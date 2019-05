Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Baugerüst gestohlen

Groß-Rohrheim (ots)

Die Ermittler der Polizei in Lampertheim (DEG) ermitteln nach dem Diebstahl eines Baugerüsts, dass an einem Rohbau einer Halle in der Carl-Benz-Straße aufgestellt war. Um die 130 Gerüstteile im Wert von etwa 6000 Euro abtransportieren zu können, haben die Diebe entweder ein Fahrzeug mit Pritschenaufbau oder einen Lastwagen mit einem Gesamtgewicht bis zu 7,5 Tonnen benutzt.

Sollte jemand den Abbau des Gerüsts im Industriegebiet zwischen dem letzten Freitag (3.5.) und Montag (6.5.) beobachtet haben, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 / 94400 in Verbindung zu setzen.

