Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Zwei E-Bikes aus Garage entwendet

Wer kann Hinweise zu den Velos der Marke Haibike geben?

Lindenfels (ots)

Zwei E-Bikes im Wert von über 4500 Euro wurden zwischen Sonntagabend (5.5.) und Montagabend (6.5.) aus einer Garage in der Straße "Im Großfeld" gestohlen. Die zwei schwarzen Räder, ein Damenrad mit gelben Streifen am Rahmen und ein Herrenrad mit blauen Streifen, waren aneinander angeschlossen. Die Diebe nutzten höchstwahrscheinlich die unverschlossene Seitentür an der Garage, um die neuwertigen Räder mitnehmen zu können. Weil der Akku zum Herrenrad aufgeladen werden musste, fehlt er am Rad.

Wer Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bensheim. Telefon: 06251 / 84680.

