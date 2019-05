Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Berauscht, kein Führerschein & mit Haftbefehl gesucht

Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots)

Der Montagabend (6.5.) endete für einen 19-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle mit seiner Festnahme und schlussendlich in einer Jugendarrestanstalt.

Gegen 23.30 Uhr war der junge Fahrer einer Streife aufgrund seiner rasanten Fahrweise aufgefallen. In der Helwigstraße stoppten die Ordnungshüter schließlich den Wagen, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten schnell fest, dass der junge Wagenlenker keine Fahrerlaubnis besitzt und er offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest bestätigte rasch den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Doch dem nicht genug. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Groß-Gerauer per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Der Beschuldigte wurde festgenommen und musste die Polizisten zur Wache begleiten: Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, Anzeige erstattet und damit ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Dort wird er die nächsten zwei Tage verbringen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell