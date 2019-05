Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Audi TT rundum verkratzt

Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots)

Die Polizei in Heppenheim hat die Ermittlungen zu noch Unbekannten aufgenommen, die in der Nacht zum 1. Mai einen schwarzen Audi TT rundum verkratzt haben. Das Fahrzeug parkte in der Schillerstraße, im Bereich der Panoramastraße. Die Lackkratzer, unter anderem ein Hakenkreuz auf der Motorhaube, sind bis zur Grundierung durchgedrungen. Der Schaden ist nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro hoch.

Wegen der Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole ermittelt die Kriminalpolizei in Heppenheim (RKI-ST) weiter. Zeugen, die in der Nacht im Wohngebiet verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der 06252 / 7060 an die ermittelnden Beamten.

