POL-DA: Reinheim: Schwarze Tasche mit Geld verloren

Polizei ermittelt wegen Fundunterschlagung /Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Wegen des Verdachts der Fundunterschlagung hat die Polizei in Ober-Ramstadt seit der vergangenen Woche die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun für den Fortgang der Untersuchungen Zeugen, die möglicherweise wichtige Beobachtungen gemacht haben.

In der Darmstädter Straße hatte eine junge Frau am Montag (29.4.), gegen 12 Uhr, auf dem Weg zur Bank, eine schwarze Geldtasche mit mehreren Hundert Euro Bargeld verloren. Bei dieser Summe handelte es sich um die Tageseinnahmen eines Einkaufsmarktes. Nachdem der Verlust der schwarzen Tasche beim Eintreffen in der Bank bemerkt wurde, suchte die junge Frau ihren zuvor gegangenen Weg ab, jedoch blieb die Tasche verschwunden. Nach ersten Ermittlungen sollen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zwei weitere Passanten in der Darmstädter Straße befunden haben. Dabei soll es sich um eine circa 25 Jahre alte Frau mit blonden, langen Haaren und einer kräftigen Statur handeln. Sie trug eine blaue Reithose und war in Begleitung eines etwa gleichaltrigen, dunkelhäutigen Mannes. Möglicherweise kommen die Frau und ihr Begleiter als wichtige Zeugen in Betracht. Diese Beiden sowie weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen (06154/6330-0).

