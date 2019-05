Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Von der Theorie in die Praxis

Polizei prüft Drogenkonsum

Groß-Gerau (ots)

Nach einer internen Schulung bei der Polizeidirektion Groß-Gerau, bei dem acht Polizeibeamte auf das Erkennen von Drogenmissbrauch im Straßenverkehr beschult wurden, ist das erworbene theoretischen Wissen gleich am selben Tag, Montag (6.5.), auf der Straße angewandt worden. Auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 43, Rugbyring/ Am Treff, bauten die Beamten zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr ihre Kontrollstelle auf.

Bei den 97 angehaltenen Fahrzeugen und 141 kontrollierten Personen waren vier Autofahrer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren dabei, die positiv auf THC und Amphetamine reagierten. Wegen des Drogenkonsums im Straßenverkehr wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Darüber hinaus wurden auch noch zwanzig Ordnungswidrigkeiten geahndet. In drei Fällen haben die Beamten bei den Personen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, für die bevorstehenden Verfahren Sicherheitsleistungen in einer Gesamthöhe von 3315 Euro erhoben.

