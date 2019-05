Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: 73- Jähriger von Unbekannten geschlagen und bestohlen

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Ein 73 Jahre alter Mann aus Groß-Zimmern ist am späten Sonntagabend (5.5.) von einem Unbekannten attackiert und bestohlen worden. Gegen 22 Uhr verließ der Mann ein Bistro in der Darmstädter Straße, als er dort von dem Täter unvermittelt in das Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten wurde. Mit der Geldbörse des 73-Jährigen suchte der Angreifer dann das Weite. Infolge der Schläge und Tritte zog sich der Attackierte Prellungen im Gesicht und an den Beinen zu. Der flüchtende Täter wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug braune Stiefel und eine Skimaske verdeckte sein Gesicht.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell