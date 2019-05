Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einparken mit teuren Folgen

38.250 Euro Sachschaden

Viernheim (ots)

Ob ein 74 Jahre alter Audi-Fahrer durch eine Fehlbedienung zwei Autos und in der Folge eine Schaufensterscheibe samt Mauerwerk in der Kettelerstraße beschädigt hat, ermitteln jetzt Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Fest steht, dass der angerichtete Schaden beträchtlich ist: 38.250 Euro haben die Beamten für den Gesamtschaden veranschlagt. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Viernheimer am Montag (06.05) gegen 18.50 Uhr auf einem dortigen Parkplatz sein Audi mit Automatikgetriebe einparken. Hierbei touchierte er beim Vorwärtsfahren ein geparktes Audi Cabrio am Heck und stieß beim Rückwärtsfahren so heftig gegen einen Suzuki Swift, dass dieser in die Schaufensterscheibe geschoben wurde. Für die Sicherung der Außenfassade war das Technische Hilfswerk im Einsatz. Das Auto des 74-Jährige wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell