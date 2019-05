Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Büttelborn (ots)

Unfallort: 64572 Büttelborn, Darmstädter Straße 45 Unfallzeit: Montag, 06.05.2019, 15:10 Uhr

Ein 38-jähriger Groß-Gerauer befuhr mit seinem blauen VW Tiguan die Darmstädter Straße in Büttelborn, aus der Ortsmitte kommend in Richtung Kreisel. Auf Höhe der Hausnummer 45 trat plötzlich ein Mädchen auf die Straße, um diese zu überqueren. Offensichtlich wollte sie zur gegenüberliegenden Bushaltestelle laufen. Da sie permanent auf ihr Handy schaute, bemerkte sie den Tiguan nicht. Trotz sofortiger Abbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht verhindern. Sie prallte gegen den vorderen rechten Stoßfänger und stürzte zu Boden. Die Beifahrerin stieg sofort aus, aber das Mädchen stand auf, hob die Hand, sagte kurz, dass alles okay sei und stieg in den Bus ein.

Das Mädchen war etwa 13 Jahre alt, 155 cm groß, hatte schwarze lange Haare und einen dunklen Teint. Wahrscheinlich ist sie indischer oder pakistanischer Herkunft. Sie trug eine dunkle Jacke, einen Schulranzen und weiße In-ear-Kopfhörer.

Später stellte der Fahrer fest, dass der vordere rechte Scheinwerfer eingerissen ist, der Schaden beläuft sich auf etwa 200 EUR.

