POL-DA: Erbach: Beim Rückwärtsfahren Fußgänger übersehen

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Erbach (ots)

Mit einem offenen Armbruch musste am Montagmorgen (6.5) ein 71 Jahre alter Mann aus Bad König ins Krankenhaus gefahren werden, nachdem er auf dem Gehweg in der Illigstraße, Höhe der Grundstückszufahrt einer dortigen Gärtnerei, von einem rückwärtsfahrenden VW Golf touchiert wurde. Der Rentner stürzte so unglücklich auf die Bordsteinkante, dass er sich dabei die schwere Verletzung zuzog. Die 73-jährige Wagenlenkerin gab an, den Mann einfach nicht gesehen zu haben.

Die Polizei in Erbach sucht Zeugen, die gegen 11.10 Uhr, den Unfall beobachtet haben. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06062 / 9530 zu erreichen.

