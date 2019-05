Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dieburg (ots)

Am Montag (06.05.2019) ereignete sich gegen10:40 Uhr in der Marienstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparktes Auto leicht beschädigt wurde. Der Unfallverursacher soll ein silberfarbenes Auto gefahren sein und hatte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernt. Nach polizeilichen Erkenntnissen sollen sich ein Heizöllieferant, sowie zwei Fußgänger in der Nähe der Unfallörtlichkeit aufgehalten haben, welche möglicherweise sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese Personen werden gebeten sich umgehend mit der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Polizeikommissar Jonas Spiess, Polizeistation Dieburg

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2418 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell