Auf der Suche nach in Autos zurückgelassen Wertsachen war ein Krimineller in den frühen Sonntagmorgenstunden (05.05.2019). Nach ersten Ermittlungen hatte der Kriminelle bei Fahrzeugen in der Straße "Auf dem Frongrund" probiert, ob diese verschlossen waren. War dies nicht der Fall, durchsuchte er den Innenraum. In einem Fall fand er ein paar Münzen und nahm zudem noch Süßigkeiten mit. Ein gleichgelagerter Fall wurde auch aus der Alten Mainzer Landstraße gemeldet. Auch in diesem Auto fand der Dieb nur ein paar Münzen. Bei seinem Vorgehen betrat der Täter zum Teil auch die privaten Anwesen auf denen die geparkten Autos standen. Die Ermittler der Polizeistation Dieburg haben die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter übernommen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können (06071 / 9656-0).

