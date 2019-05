Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Weil ein 20 Jahre alter Wagenlenker, möglicherweise wegen seines Alkoholkonsums, am Sonntag (5.5.) gegen 2.45 Uhr zu schnell in eine Kurve einfuhr, konnte er sein Fahrzeug nicht mehr in der Spur halten und krachte gegen einen Telefonverteilerkasten und einer Barke in der Beethovenstraße/ Ecke Rudolf-Diesel-Straße.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer nur leicht verletzt, währenddessen der Sachschaden bei 6600 Euro liegt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat und der unfallbeschädigte schwarze Peugeot, Typ 205, gestohlen sein könnte. Für die Anzeigenaufnahme, Blutentnahme und Klärung der Besitzverhältnisse kam der 20-Jährige vorerst ins Polizeigewahrsam.

