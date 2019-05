Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Richter schickt 51-Jährigen in U-Haft

Groß-Gerau (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann wurde am Samstag (4.5.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, von einem Untersuchungsrichter in Haft gebracht, nachdem ihm vorgeworfen wird, mit einer gestohlenen EC-Karte 3000 Euro abgehoben zu haben. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist der Polizei bereits mit gleichgelagerten Fällen bekannt.

Fahnder der Polizei Frankfurt haben am 2. Mai die Spur nach ihm aufgenommen und ihn schlussendlich am Samstag (4.5.) auf dem Rastplatz Weilbach, an der A 3, festnehmen können.

Der Tatverdächtige war am 30. April mutmaßlich mit einer Komplizin in einem Discountmarkt in der Odenwaldstraße unterwegs. Dort wurde eine 67 Jahre alte Kundin so abgelenkt, dass ihre Geldbörse unbemerkt aus der Tasche am Einkaufswagen gezogen werden konnte. Nur zwanzig Minuten später wurden auch schon mit der gestohlenen EC-Karte rund 3000 Euro abgehoben. Anhand der Videoüberwachung in der Bank, konnte die Fahndung nach dem 51-Jährigen aufgenommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungen der Polizei hat sich der 51-Jährige wohl im süddeutschen Raum bewegt und vermutlich diverse Einkaufsmärkte abgefahren. Die Ermittlungen zu weiteren Diebstahls- und Betrugsfälle, für die der Mann zur Verantwortung gezogen werden kann, dauern an.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich, keine aufgeschriebenen Geheimnummern (PIN's) in Geldbörsen aufzubewahren.

