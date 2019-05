Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/ Dornheim: Giftköder im Garten

Groß-Gerau (ots)

Fünf Hunde der Rasse Coton de Tuléar mussten in der Nacht zum Samstag (3./4.5.) in einer Tierklinik behandelt werden, nachdem sie in einem Garten eines Hauses im Mühlweg, Ortsteil Dornheim, offensichtlich vergiftete Fleischköder gefressen hatten. Nachdem die Mägen ausgepumpt sind, können sich die Tiere langsam wieder erholen. Die Besitzer fanden auf ihrem Grundstück noch 30, mit Gift präparierte Fleischbällchen. Die Familie, die eine kleine Zucht betreibt, hat die Polizei eingeschaltet.

Die Polizei in Groß-Gerau (DEG) hat Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152 / 1750.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell