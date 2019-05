Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Geschäftsscheibe mit Stein eingeworfen

Bensheim (ots)

Mit einem Stein wurde am frühen Sonntagmorgen (5.5.) in der Fußgängerzone die Scheibe eines Tabakgeschäfts eingeworfen. Kriminelle wollten nach ersten Erkenntnissen wohl gegen 4.15 Uhr in den Laden in der Hauptstraße/ Ecke Zeller Straße einsteigen. Zuvor versuchten die Täter die Tür aufzubrechen. Der Sachschaden ist etwa 800 Euro hoch.

Wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell