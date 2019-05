Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger in Haft nach Diebstahl im Supermarkt

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wird sich ein 25 Jahre alter Mann zukünftig verantworten müssen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt und darauffolgendem Erlass eines Haftrichters, sitzt der wohnsitzlose Mann seit dem vergangenen Sonntag in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Samstagnachmittag (4.5.), gegen 14.30 Uhr, war der Beschuldigte, in der Eschollbrücker Straße, von dem Ladendetektiv eines Supermarktes, beim Diebstahl von Alkohol und Schuhen,im Wert von rund 100 Euro, beobachtet worden. Als der Dieb den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte, hielt der Angestellte ihn fest. Sein Versuch, sich aus dem Griff des Angestellten mit einem Schlag in dessen Gesicht zu wehren, schlug fehl. Trotz der heftigen Gegenwehr gelang es dem Ladendetektiv, sein Gegenüber bis zum Eintreffen der alarmierten Streife festzuhalten. Die Streifenbeamten nahmen den 25-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Er wurde mit zur Wache genommen und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Am Folgetag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den Wohnsitzlosen in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell