POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Wertstoffhof im Visier von Dieben

Kupferkabel entwendet /Wer hat etwas bemerkt

Darmstadt (ots)

Auf einen Wertstoffhof in der Planckstraße hatten es Diebe am vergangenen Wochenende abgesehen. Am frühen Montagmorgen (6.5.) entdeckten Mitarbeiter des Hofes die Spuren der noch unbekannten Täter und verständigten die Polizei. Offenbar hatten die Kriminellen einen Zaun durchgeschnitten und sich so gewaltsam Zugang zu dem Gelände verschafft. Dort entwendeten sie mehrere Hundert Kilo Kupferkabel. Für den Abtransport der Beute dürften die Diebe ein Fahrzeug benutzt haben. Eine detaillierte Schadenshöhe ist derzeit abschließend noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachten können? Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

