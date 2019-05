Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle brechen im Stadtgebiet drei Autos auf

Viernheim (ots)

Drei abgestellte Fahrzeuge wurde am Freitag (3.5) und Samstag (4.5.) im Stadtgebiet aufgebrochen, um Wertsachen stehlen zu können. Die Täter haben hierfür Fenster eingeschlagen, um an Geldbörsen, Dokumente und Handys zu gelangen. Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Das erste aufgebrochene Auto, ein schwarzer Megane, stand auf dem Parkplatz in der Lorscher Straße am Ortsausgang. Um die Handtasche greifen zu können, wurde die Heckscheibe zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr zerstört.

Am Abend, zwischen 19 Uhr und 20.15 Uhr, trieben sich Kriminelle auf dem Parkplatz in der Nähe eines Sportstudios in der Ohmstraße herum. In einem abgestellten schwarzen 5er BMW weckte ein abgestellter Rucksack das Interesse, wofür die Seitenscheibe eingeschlagen wurde.

Am Samstagabend (4.5.) ging es zwischen 21.30 Uhr und 22.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bürgermeister-Neff-Straße weiter. Dort wurde aus einem weißen Ford Fiesta eine Plastiktüte mit der Geldbörse und einer Hose gestohlen.

Wer Hinweise zu den Fällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

