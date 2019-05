Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Weiterstadt (ots)

Am Samstagabend (04.05.) kam es gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 42 von Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Weiterstadt, auf Höhe des Abzweiges zur L 3113, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei fuhr auf Höhe der dortigen Kreuzung ein 35-jähriger Autofahrer aus Ober-Beerbach auf ein vorausfahrendes Fahrzeug einer 25-Jährigen aus Mannheim auf. Durch den Aufprall wurde dieses dann auf das davorstehende Fahrzeug eines 38-Jährigen aus Bickenbach geschoben, welches wiederum auf ein weiteres stehendes Fahrzeug eines 48-Jährigen aus Frankfurt geschoben wurde. Durch den Unfall wurden die 27-jährige Beifahrerin des Ober-Beerbachers und drei Kinder im Alter von 8, 6 und 4 Jahren, welche sich ebenfalls im Auto befanden, sowie der Fahrer aus Mannheim und der Beifahrer des Autofahrers aus Frankfurt verletzt und zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 42 in Fahrtrichtung Weiterstadt bis gegen 20.00 Uhr komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Berichterstatter: POK Gergis, 3. Polizeirevier

Matthias Brosch, PHK und PvD

