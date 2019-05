Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Keine Chancen für Fahrraddiebe - Polizei lädt im Mai zur Fahrradcodierung ein

Viernheim (ots)

Auf dem Gelände der Polizei in Viernheim, zum ersten Mal an der neuen Anschrift Kettelerstr. 6A, lädt die Polizei am Montag, den 20. Mai, zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, zur kostenlose Fahrradcodierung ein.

Die Termine sind sehr begehrt und schnell ausgebucht. Damit interessierte Velo-Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenzielle Diebe schützen können, wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten, die ab sofort, immer werktags zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr unter der Telefonnummer 06204 / 93770 erfolgen kann.

Noch ein wichtiger Hinweis: Zum Termin einen Eigentumsnachweis, wie etwa eine Quittung, Ausweis und bei E-Bikes, den Schlüssel für die Entfernung der Batterie nicht vergessen.

