Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Mann und Frau geraten in Streit

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Erbach (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Donnerstagnachmittag (2.5), auf dem Parkplatz vor der Stadtverwaltung, hat die Polizei Erbach ein Verfahren eingeleitet und sucht für den Fortgang der Ermittlungen, Augenzeugen des Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen waren eine 40-Jährige Frau und ein Autofahrer, gegen 14.45 Uhr, zunächst verbal, auf dem Parkplatz in der Neckarstraße, aneinandergeraten. Wenige Minuten später soll sich der Streit in die Neue Lustgartenstraße verlagert haben, wo der Mann, als Fahrer eines Geländewagens aus seinem Fahrzeug stieg und die 40-Jährige unvermittelt körperlich attackiert haben soll. Das Hinzueilen von mehreren Passanten beendete den Konflikt und der Mann entfernte sich mit seinem Wagen in unbekannte Richtung.

Für die Rekonstruktion des Geschehens und die weiteren Untersuchungen werden diese Passanten gebeten, sich bei den Beamten in Erbach, unter der Rufnummer 06062/953- 0, zu melden. Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass diese als wichtige Zeugen in Betracht kommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell