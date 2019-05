Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Grüner Mercedes Vivario "DI-BA 1" gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Diebe entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (30.-01.05.) einen grünen Mercedes Vivario "DI-BA 1" im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Der Lastkraftwagen war in der Weberstraße geparkt, als die Täter das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise öffneten und mit diesem anschließend flüchteten. Der Mercedes weist zudem an einer Tür einen Unfallschaden auf.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann oder dem der Mercedes aufgefallen ist, der wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg (06071/9656-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell