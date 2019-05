Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoscheibe eingeschlagen und geflüchtet

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr verursachten Kriminelle einen Sachschaden von rund 400 Euro, als sie am Mittwochabend (01.05.) eine Seitenscheibe eines roten Autos einschlugen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz am Steubenplatz abgestellten. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3710 beim 2. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

