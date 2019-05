Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bei Diebstahl erwischt

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (01.05.) erwischte ein 57-jähriger Mann gegen 18.20 Uhr einen Dieb bei dem Versuch, Werkzeug aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schlossgartenstraße zu stehlen. Als der 57-Jährige den Täter ansprach, ergriff dieser ohne Beute die Flucht. Wie der Ganove in den Keller gelangte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 1,86 Meter bis 1,88 Meter großen Mann, der zwischen 55 und 62 Jahren alt sein könnte. Er hat teilweise graues und lichtes Haar. Während der Tat trug der Mann einen dunkelblau-schwarzen Trainingsanzug.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3610 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell