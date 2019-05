Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fernsehgerät aus Hotel gestohlen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (30.-01.05.) gelangten bislang unbekannte Täter durch das Aufbrechen einer Tür in ein Hotel in der Mornewegstraße. Sie erbeuteten aus dem Wintergarten ein Fernsehgerät und flüchteten mit diesem. Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3610 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City des 1. Polizeireviers zu melden.

