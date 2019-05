Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-BAB5: Diebstahl aus Auto auf Tank-und Rastanlage

Weiterstadt (ots)

Wer hat einen Diebstahl aus einem grauen Peugeot Kombi am Montagmorgen (30.04.) gegen 9 Uhr auf der Tank-und Rastanlage Gräfenhausen West an der Bundesautobahn 5 beobachtet? Nur wenige Minuten reichten den Tätern, um das graue Auto auf bislang unbekannte Weise zu öffnen und aus diesem eine Tasche mit Mobiltelefonen und einem I-Pad im Gesamtwert von etwa 4500 Euro zu entwenden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte für circa 5 Minuten ein schwarzer Kombi der Marke Volkswagen neben dem Peugeot, in dem sich zwei Männer befanden. Das schwarze Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Weiterstadt.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt Zeugen, die zudem Hinweise zu dem schwarzen Kombi und dessen Insassen sowie zum Verbleib der elektronischen Geräte geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

