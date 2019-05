Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Geparktes Auto beschädigt/Wer hat etwas bemerkt?

Fürth (ots)

Ein in der Straße "Am Schaafacker" geparkter schwarzer Land Rover wurde in der Zeit zwischen Dienstag (30.04.) 21.00 Uhr und Mittwoch (01.05.) 14.00 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Schaden von zirka 500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Mercedes gehandelt haben.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell