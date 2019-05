Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Riedstadt-Goddelau, Unfallflucht, geparkter Audi erheblich beschädigt -Zeugen gesucht-

Riedstadt-Goddelau (ots)

Am Mittwoch, 01.05.19, wurde in der Zeit von 02:30 - 10:30 Uhr ein blauer Audi A3, auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Audi war in der Straße Philippsanlage gegenüber Hausnummer 16 ordnungsgemäß geparkt. Der Unfallflüchtige beschädigte den abgestellten PKW beim Vorbeifahren. Der Flüchtige hinterließ eine weiße 155 cm lange Kratzspur, gelben Lackanrieb, sowie einen geschätzten Fremdschaden in Höhe von 2000 Euro.

