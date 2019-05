Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Tödlicher Verkehrsunfall

Trebur (ots)

Tödlich verletzt wurde der 72 Jahre alte Fahrer eines PKW, der am Mittwoch (01.05.2019) gegen 08.33 Uhr auf der L 3040 zwischen Astheim und Trebur unterwegs war und etwa in Höhe der Tennisplätze Trebur aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Straße abkam. Der Opel des aus Rüsselsheim stammenden Mannes überschlug sich und kam im Graben zum Liegen. Nach ersten Zeugenangaben war das Fahrzeug alleine auf der Landstraße unterwegs. Was Ursache für den Unfall war, soll ein von der Staatsanwaltschaft angeforderter Sachverständiger ermitteln. Für die Bergungsarbeiten waren die Feuerwehr Trebur und ein Abschleppdienst eingesetzt. Die Sperrung der Landstraße wurde um 10.15 Uhr aufgehoben. Die Polizeistation Groß-Gerau bittet Zeugen, sich unter 06152-1750 zu melden.

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

