Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrzeug kommt im Bereich Einhausen von der Fahrbahn ab und landet auf den Gleisen

Einhausen (ots)

Am Montag, 30.04., gegen 21:45 Uhr, kam ein 23-jähriger Lampertheimer beim Befahren der B47 aus Richtung Lorsch in Richtung Bürstadt mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im weiteren Verlauf auf den Gleisen zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. An den Gleisen entstand kein Schaden. Der Bahnverkehr wurde auf der aufgrund der Uhrzeit nicht mehr befahrenen Strecke nicht beeinträchtigt.

