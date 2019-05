Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht in Lorsch - Zeugen gesucht

Lorsch (ots)

Ein roter Ford Transit wurde auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Nibelungenstraße im Zeitraum von Freitag, 26.04. bis Montag, 29.04.2019 abgestellt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Schaden am roten Transit kann mit ca. 1500 Euro beziffert werden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Tel.-Nummer 06252 706-555 zu melden.

