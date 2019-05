Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Drei Verletzte bei Unfall vor dem Lohbergtunnel

Mühltal (ots)

Am Dienstagabend (30.04.) ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf der B 426 in der Gemarkung Mühltal, kurz vor dem Lohbergtunnel ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 59-jährige Frau aus Modautal von der K 138 mit ihrem Hyundai auf die B 426 in Richtung Eberstadt abbiegen. Dabei übersah sie eine aus Richtung Eberstadt kommende 37-jährige Ludwigshafenerin in ihrem BMW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Fahrerinnen, sowie die 39-jährige Beifahrerin des BMW aus Darmstadt, wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Auf Grund der Bergungsarbeiten, sowie der durch ausgelaufene Betriebsstoffe nötigen Reinigung der Fahrbahn, musste die B 426 zwischen dem Abzweig zur K 138 und der B 449, inklusive des Lohbergtunnels bis ca. 22:00 Uhr gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizei, waren zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, drei Fahrzeuge der Straßen- und Autobahnmeisterei Darmstadt und ein Fahrzeug einer privaten Reinigungsfirma eingesetzt. Die Polizei in Ober-Ramstadt bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich unter 06154 / 6330-0 zu melden.

Berichterstatter: POK Coutandin, Pst. Ober-Ramstadt

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

