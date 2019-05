Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: VU-Flucht in Lorsch

Lorsch (ots)

Am Dienstag, 30.04, ereignete sich in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Lorsch, an der Einmündung Georg-Beringer-Straße / Heppenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter roter Mitsubishi wurde durch ein anderes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite sowie im Heckbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Am Pkw des Geschädigten konnten weiße Fremdlackanhaftungen festgestellt werden.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel-Nr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

