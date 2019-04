Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Fußgängerin und Auto stoßen zusammen

Polizei sucht Augenzeugen

Groß-Bierau (ots)

Am Dienstagmorgen (30.4.) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Marktstraße. Ersten Ermittlungen zufolge querte eine 46 Jahre alte Frau, auf Höhe der Sparkasse, die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem weißen Touran, der in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs war. Die 46-Jährige kam zu Fall, verletzte sich glücklicherweise nach derzeitigen Kenntnisstand nur leicht, musste jedoch im Anschluss medizinisch versorgt werden. Nach Angaben der Unfallbeteiligten soll es Zeugen geben, die den Hergang beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation in Ober-Ramstadt, die mit der Unfallaufnahme und den weiteren Ermittlungen betraut sind, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/6330-0)

