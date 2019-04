Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Spinde im Basinusbad aufgebrochen

Wer hat verdächtige Personen im Bad bemerkt?

Bensheim (ots)

Im Basinusbad in der Spessartstraße wurden am Montag (29.4.) zwei Spinde aufgebrochen. Die Täter knackten zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr in der Herrenumkleide die Behältnisse und machten sich an das Bargeld zu schaffen. Insgesamt wurden 350 Euro erbeutet.

Die Ermittler in Bensheim (DEG) suchen Zeugen, die verdächtige Personen, eventuell mit Werkzeug, im Bad bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06251 / 84680 entgegengenommen.

Polizeipräsidium Südhessen

