Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Im Kreuzungsbereich einer Dreißigerzone in Gustavsburg kam es am Dienstagmittag (30.04.) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem Mercedes. Die Polizisten befuhren die Straße "Am Mittelfeld" auf dem Weg zu einem Einsatz, als sie mit dem Mercedes aus der Hermann-Löns-Allee zusammenstießen. Der Mercedes kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die beiden Beamten eilten dem 63-jährigen Fahrer zur Hilfe. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzten sich bei dem Unfall der Fahrer des Mercedes sowie eine Polizistin leicht. Beide wurden vor Ort ärztlich behandelt. Gegen 13.55 Uhr konnte die Kreuzung nach einer circa eineinhalbstündigen Sperrung wieder freigegeben werden. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch letztendlich der Sachschaden ausfällt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

