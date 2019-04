Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdeck eines Cabriolets beschädigt

Darmstadt (ots)

Am Montag (29.04.) beschädigten bislang unbekannte Täter ein in der Lindenhofstraße, Ecke Martin-Buber-Straße, geparktes weißes Cabriolet. In der Zeit zwischen 6.20 Uhr und 11.15 Uhr wurde das Verdeck des Fahrzeugs aufgeschnitten. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Wer Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Beamten der Ermittlungsgruppe City in Darmstadt zu melden.

