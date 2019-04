Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Diebe greifen zu

Polizei ermittelt

Weiterstadt (ots)

Eine Beute von mehreren Tausend Euro machten Diebe am späten Montagabend (29.04.), als sie einer 44-jährigen Frau zwei Geldtaschen wegnahmen. Gegen 22.50 Uhr wollte die 44-Jährige Bargeld bei einer Bank in der Spessartstraße einzahlen. Trotz ihres umsichtigen Vorgehens bemerkte sie die dunkel gekleideten Täter nicht. In einem Moment der Unachtsamkeit schlichen sich die Diebe von hinten an die Frau heran und entwendeten die zwei schwarzen Geldtaschen, auf denen sich eine Gravur der Darmstädter Volksbank befindet. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in Richtung Kreuzstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der beiden Geldtaschen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

