Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mini-Cooper durch Auffahren beschädigt

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Unfall der sich am Freitag (26.4.) in der Kirchstraße ereignete, sucht die Polizei für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen, die den Hergang beobachten konnten oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Kurz nach 14 Uhr kam es dort, in Fahrtrichtung der Landgraf-Georg-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein grauer Mini-Cooper im stockenden Verkehr von einem schwarzen BMW im Heckbereich beschädigt wurde. Derzeit wird der entstandene Sachschaden an der Stoßstange auf mindestens 1500 Euro beziffert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll sich der Fahrer mit seinem schwarzen Gefährt über einen Bushaltestellenbereich an der Holzstraße vom Unfallort entfernt haben.

Die Beamten des 1.Polizeireviers sind mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern unter der Rufnummer 06151/9693610 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell