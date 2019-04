Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Baugeräte aus Container gestohlen

Groß-Gerau (ots)

Um an Baugeräte zu kommen, die in einem Container in der Hans-Böckler-Straße verwahrt waren, haben Kriminelle am letzten Wochenende (26. - 29.4.) die Tür zum Baucontainer aufgebrochen. Die Täter nahmen einen Bohrhammer, eine Kettensäge, eine Trennmaschine sowie einen Winkelschneider im Gesamtwert von 3000 Euro mit.

Für die Ermittlungen nimmt die Polizei Hinweise zu der Tat und den Tätern unter der 06152 / 1750 entgegen.

