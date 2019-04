Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Reichelsheim: Polizei sucht nach vermisster 64-Jähriger

Erbach/Reichelsheim (ots)

Die Polizei in Erbach ist derzeit auf der Suche nach Anna Schmitt aus Reichelsheim. Die 64-Jährige wird seit Sonntag (28.04.)vermisst. Bisherige Suchmaßnahmen, an der auch ein Polizeihubschrauber sowie Suchhunde beteiligt waren, führten bislang nicht zum Ziel. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde Frau Schmitt zuletzt gegen 19.00 Uhr im Bereich des Kreiskrankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen. Seitdem verliert sich ihre Spur. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Die Gesuchte ist 1,65 -1,70 Meter groß, hat eine normale, schlanke Statur und schulterlange, glatte, graue Haare. Frau Schmitt ist Brillenträgerin und hat ein leichtes Hämatom am rechten Auge sowie leichte Abschürfungen an der Nase. Bekleidet ist die Vermisste mit einer hellen Jacke, heller Jeanshose sowie einem hellen Halstuch.

Hinweise von Zeugen zum Aufenthaltsort von Frau Schmitt nimmt die Kriminalpolizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

