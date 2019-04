Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Schule/Polizei nimmt drei jugendliche Tatverdächtige fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Einbrecher in der Nacht zum Samstag (27.04.) gegen 0.30 Uhr Zugang in das Foyer der Bertha-von-Suttner-Schule "An den Nußbäumen".

Dort entfernten die Täter an einem Snackautomaten eine Glasscheibe und entwendeten anschließend über 70 verpackte Süßigkeiten.

Beim Verlassen des Gebäudes liefen zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche einer Zivilstreife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf entgegen und wurde ebenso vorläufig festgenommen, wie ein weiterer an der Tat verdächtiger 17-Jähriger in Tatortnähe. Die erbeuteten Süßigkeiten wurden von der Polizei sichergestellt.

Die Fahndung nach einem weiteren an der Tat beteiligten jungen Mann dauert derweil an.

Die Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

